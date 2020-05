tmw Juventus Women, visite mediche per le straniere. Domani torneranno in campo

Da domani la Juventus Women potrà allenarsi con tutto il gruppo a disposizione. Le calciatrici straniere, rientrate nelle scorse settimane, hanno infatti terminato il loro periodo di quarantena e nella giornata di oggi si sono sottoposte ai test medici propedeutici al ritorno in campo. Da domani le ragazze saranno quindi sul campo di Vinovo per riprendere a lavorare sul campo seppur ancora in maniera individuale in attesa che si conosca il futuro della Serie A femminile che dovrebbe essere deciso fra domani e l'inizio di giugno.