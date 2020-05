tmw La A femminile verso la ripartenza. Florentia: calciatrici a casa, si aspetta la Figc

Anche in casa Florentia San Gimignano si attendono le decisioni da parte di Consiglio Federale, Governo e Lega Femminile sulla ripartenza degli allenamenti in campo e del campionato. Al momento le calciatrici neroverdi sono rientrare in famiglia o presso le proprie abitazioni allenandosi seguendo i programmi del preparatore atletico del club toscano. Anche sul fronte del protocollo sanitario si attendono delucidazioni sul protocollo sanitario per capire se vi saranno difficoltà o meno nell'applicarlo.