tmw La A femminile verso la ripartenza. Milan: si spera di tornare al Vismara a breve

Attesa in casa Milan in vista della ripresa degli allenamenti, per il campionato i tempi saranno più lunghi. Al momento tutto è fermo con le ragazze che si allenano a casa seguendo le tabelle dei preparatori. Ma come ha anticipato Valentina Giacinti nei giorni scorsi - “Noi del Milan ci stiamo allenando ognuna a casa propria, ma fra un po' ci richiameranno per tornare ad allenarci, anche se non abbiamo date certe” - presto potrebbe sbloccarsi la situazione con le rossonere che potrebbero tornare ad allenarsi in sicurezza al Vismara.