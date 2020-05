tmw La A femminile verso la ripartenza. Sassuolo: si attende il via libera per le ragazze

Al momento il Sassuolo femminile non ha previsto il ritorno in campo per gli allenamenti delle calciatrici nonostante il centro sportivo sia stato sanificato e reso disponibile agli allenamenti della squadra maschile. In attesa del via libera, ancora non si hanno date certe, le ragazze neroverdi continuano ad allenarsi nelle proprie abitazioni in maniera individuale seguendo i programmi che fornisce il preparatore tecnico. Sono inoltre previste delle conference call di gruppo per allenarsi insieme sotto l'occhio del preparatore.