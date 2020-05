tmw La A femminile verso la ripartenza. Tavagnacco: allenamenti a casa, rientro lontano

vedi letture

Fino alla scorsa settimana le calciatrici del Tavagnacco erano a casa, comprese le tante calciatrici straniere che sono rientrare nei rispettivi paesi in questo periodo d'emergenza. Tutte la calciatrici al momento si allenano in casa per conto proprio e al momento non vi sono date sulla ripresa delle attività in campo che comunque non sembra essere vicina visto che molte devono ancora far ritorno in Italia e rispettare poi la quarantena.