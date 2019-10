TMW - Ludovica Mantovani: "Juventus-Fiorentina ormai è un classico"

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ludovica Mantovani, figlia dell'ex presidente della Sampdoria Paolo Mantovani, oggi Presidente della divisione calcio femminile della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW:

Cosa rappresenta la Supercoppa femminile fra Juventus e Fiorentina? "È diventata un po' il classico del calcio femminile. Sarà una partita secca, si gioca tutto in 90 minuti. Sarà una sfida davvero stimolante".

A che punto è il movimento femminile? "C'è una legge un po' particolare che coinvolge tutto lo sport, che impedisce il professionismo nello sport per tutte le donne. Noi vogliano tutelare l'interesse della calciatrici, che potranno crescere con lo sport che amano. Cercheremo di cambiare le regole che non funzionano".

La Fiorentina? "Mi piace tantissimo il fatto che Commisso dà tanto risalto al calcio femminile. Sarò felice di conoscerlo di persona domani sera e penso che tutti i presidenti dovrebbero venire sempre a vedere le squadre".

Il momento della Sampdoria? "Mister Ranieri, dopo il miracolo fatto con il Leicester, è sicuramente il benvenuto, non solo a Genova, lo sarebbe in qualsiasi città. Domani non vedrò la partita, perché la precedenza va alla Supercoppa femminile. La squadra ha bisogno di tranquillità. si riparte dal campo".