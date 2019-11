Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Oggi intervenuto allo "Sportweek Talk", presso la Rinascente di Milano, l'attaccante del Milan Femminile Valentina Giacinti ha parlato della prossima sfida alla Juventus e non solo: "Contro la Juventus sarà una partita sicuramente importante. Ad essere sincera non ci penso neanche tanto perché in fondo non serve farlo. Si va in campo e basta, pur sapendo che affronteremo la favorita e campione d'Italia. Noi abbiamo cambiato molto, giocatrici e allenatore, stiamo affrontato con calma questo campionato e alla fine vedremo dove saremo. Vogliamo puntare alla Champions, ma in ogni caso anche una volta raggiunta poi non sarà facile. La Juventus già quest'anno ha fatto una bella figura contro il Barcellona, ha dato carica a tutte le altre squadre italiane. I top club come il Lione e il Wolfsburg, per citarne due, sono ancora lontani. Mio idolo? È sempre stato e continua ad essere Bobo Vieri".