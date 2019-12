TMW - Morace: "Ora è fondamentale migliorare il prodotto calcio femminile"

Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dal palco del Golden Boy in svolgimento a Torino si parla anche di calcio femminile e della sua crescita. L’ex calciatrice e ora allenatrice e commentatrice tv Carolina Morace ha parlato così dello svoluppo avuto negli ultimi anni: "Sono state fatte cose importanti per far crescere il calcio femminile, ora è importante migliorare sempre di più il prodotto. Avere la possibilità di far rendere al massimo le donne credo sia fondamentale, perché ancora non siamo al massimo. Il 2019 per il calcio femminile è stato entusiasmante, ma non abbassiamo la guardia, dobbiamo cercare di andare avanti e migliorarci".