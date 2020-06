tmw Napoli femminile, interessa Michela Franco per la difesa

vedi letture

Prossima all'addio alla Juventus Women dopo tre stagioni per Michela Franco si prospetta ancora un futuro in Serie A. La classe '92 infatti piace molto al neopromosso Napoli femminile che starebbe pensando a lei per rinforzare il reparto arretrato e aggiungere esperienza e mentalità vincente in vista della prossima avventura in massima Serie. Franco a Napoli ritroverebbe il portiere Federica Russo con cui ha condiviso due stagioni proprio in bianconero.