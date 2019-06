Il giovane portiere della Pink Bari, e della Nazionale Under 19, Roberta Aprile è uno dei nomi che potrebbero scaldare il mercato del calcio femminile. La classe 2000 è da tempo nel mirino di Juventus e Milan, che la acquisterebbero per poi mandarla in prestito a giocare in un club di fascia media, ma per ora non hanno ancora concretizzato il proprio interesse. Secondo quanto raccolto da TMW se la situazione non dovesse cambiare, col Mondiale in programma molte operazioni potrebbero essere posticipate alla fine della competizione iridata, la calciatrice potrebbe decidere di cogliere l’occasione di studiare e giocare negli Stati Uniti con un’università del Tennesee pronta ad accoglierla assieme alla bianconera, e compagna in azzurro, Valentina Puglisi.