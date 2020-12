tmw radio Angelini: "Vedere il Lione messo in difficoltà dalla Juventus è stato commovente"

Martina Angelini, giornalista di Sky Sport specializzata sul calcio femminile, è intervenuta in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: "Seguo il movimento da vent'anni, e non so quante partite ho visto del Lione: vederle messe così in difficoltà da un'italiana è stato sorprendente, a tratti commovente. Per quanto visto il risultato più giusto era un pari, la partita è stata equilibrata per più di 70 minuti. Rimane una grande prestazione della Juventus".

Chi ha deluso, in Champions, è stata invece la Fiorentina.

"Lo Slavia secondo me si è confermata squadra tosta ed esperta, con poche stelle ma grintosa e messa bene in campo. Hanno quasi tutte nazionali ceche o slovacche, la Fiorentina però è superiore tecnicamente e doveva fare qualcosa in più. Essendo passata subito in vantaggio pensavo si fossero scrollate di dosso le paure, e invece no".

Che percentuali qualificazione rimangono alle due squadre?

"La Juventus dovrebbe vincere 2-0 a Lione... Molto complicato. Resta però il fatto che potranno fare bella figura, che era l'obiettivo da raggiungere. Anche la Fiorentina di fatto deve andare a vincere, e secondo me vista la partita di ieri è 50 e 50".

Ora Juve-Roma in campionato.

"Concordo che sia la partita peggiore per le bianconere, anche perché la Roma gioca bene, e se concretizzasse un minimo quanto creano sarebbero molto più in alto. Ho stima e affetto per l'allenatrice Bavagnoli, e se le giocatrici sbagliano i gol davanti alla porta non è colpa sua. Ogni anno cambiano tanto, forse anche troppo. Credo che Rita Guarino punti al campionato ben più che alla Champions, e le squadre che possono metterti in difficoltà ora sono tante, ecco perché non credo al turnover".

Da chi si aspetta il colpo di coda per riprendere fiato in coda?

"Il Napoli ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato. Secondo me ha qualità, ma ha raccolto davvero troppo poco: mi aspetto si risollevino, la società ci crede molto e magari interverrà sul mercato. Non li vedo spacciati, anzi...".