Novellino: "Mia nipote Debora da Nazionale. Calcio femminile cresciuto tantissimo"

Intervistato da TMW Radio durante la puntata odierna di "Tutto Calcio Femminile", l'allenatore Walter Novellino ha parlato così delle grandi gesta nel calcio femminile di sua nipote Debora (difensore del Pink Bari): "È una ragazza straordinaria, in campo e fuori. Mi piace darle consigli e insegnarle i movimenti. Con la Juve, per esempio, ha fatto un errore e l'ho subito richiamata. Ha tanta voglia di affermarsi e io sono il suo sponsor, meriterebbe anche una chiamata in Nazionale secondo me".

Quanto è cresciuto il calcio femminile?

"Tantissimo. Vedo molta maturità e sono contento dello spazio sempre più grande che si è ritagliato. C'è tanta passione, in Debora e in tutte le altre calciatrici. Mi piacerebbe allenarle. Se parli coi professionisti più di un minuto, sanno già tutto. Due minuti sarebbe già troppo. Se parli con le ragazze, invece, ti ascoltano con lo stesso interesse dall'inizio alla fine".