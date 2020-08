tmwradio Taffarel: "Vi racconto Alia Guagni all'Atletico Madrid, ci lavoravo da mesi"

Massimo Taffarel, procuratore specializzato nel calcio femminile, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: "Ho visto il calendario, e penso che Fiorentina-Inter sarà una bella partita per iniziare, come Milan-Florentia o Sassuolo-Roma. La Juve comincia a Verona, trasferta non semplice. Non penso che vedremo grandi ritmi, in ogni caso".

Cosa manca a Glionna per fare il salto di qualità?

"Essendo della Juve, prima o poi tornerà alla base. Questo potrebbe essere l'anno della sua consacrazione: Empoli è stata la soluzione giusta, credo sia il momento decisivo per il salto".

Avete portato Guagni dalla Fiorentina all'Atletico Madrid. Cosa ci può raccontare?

"La trattativa è stata lunga, iniziata ancora prima del lockdown: per Alia non è stata una scelta facile, Firenze è casa sua. Per lei è una grande occasione, a 33 anni probabilmente l'ultima per andare nel calcio professionistico. Con la speranza che, tra due anni, anche in Italia si possa partire con il piede giusto".

Quante chance di passare il turno?

"L'Atletico ha una squadra importante, giocarsi la Champions col Barcellona però è davvero tosta...".

Come sarà l'avventura di Polli?

"Per l'età è di grande prospettiva. Siamo convinti che Empoli, anche per lei, sia la scelta giusta. Credo che Glionna le sfornerà parecchi assist nel 4-3-3...".

Cambiaghi ha deciso di rimanere a Sassuolo...

"Aveva avuto qualche problema fisico, rimanere al Sassuolo è stato ideale. C'è una bella struttura e una squadra interessante. Sono convinto tornerà sui suoi livelli".

Si aspetta altri colpi dalle big?

"Per me la favorita sarà ancora la Juventus, soprattutto davanti sono davvero brave. Non so se faranno un altro colpo, ma hanno già una squadra importante.