tmw Tavagnacco, Bonanni sul mercato: "Stop complica i piani di tutte. Anche delle big"

Nella lunga intervista rilasciata alla nostra redazione il vice presidente del Tavagnacco Domenico Bonanni si è soffermato sulle difficoltà di fare mercato con il campionato che potrebbe protrarsi fino ad agosto inoltrato mentre all'estero - Germania esclusa - i campionati sono già stati fermati e dal 30 giugno potranno essere depositati i nuovi contratti: “Non sappiamo ancora se faremo la Serie A o la Serie B e quindi non posso fare progetti o contattare ragazze. In più rischio di perdere le mie. Inoltre la Serie B è stata già fermata, all'estero va avanti solo la Bundesliga e questo complica ulteriormente i piani non solo miei e del Tavagnacco, ma anche delle grandi che magari puntavano calciatrici all'estero. Molte di loro sanno già che dal 30 giugno possono accasarsi altrove, ma noi giocheremo fino ad agosto e saremo impossibilitati o quasi a fare mercato nell'incertezza di dove giocheremo o nel caso di Fiorentina, Milan e Roma se giocheranno in Champions o meno”.