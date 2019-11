Fonte: Dal nostro inviato in Lega Marco Pieracci

Presente nella sede della Lega Pro, all’evento Calcio, un gioco da ragazze, anche il presidente dell’AIC Damiano Tommasi: “Nel femminile la concorrenze è spietata, come è successo negli anni scorso la competizione sarà aperta fino alla fine, anche le altre formazioni non scherzano: le ragazze sono distribuite su più città e il livello si è alzato. E’ giusto in queste occasioni celebrare quanto è stato fatto, servono pacche sulle spalle per avere la voglia di continuare, il calcio femminile è un movimento che può solo crescere: si deve investire ancora su questo aspetto, e un passaggio culturale c’è stato. Il calcio femminile ora non è visto più come un costo ma come un investimento, la percezione è cambiata”.