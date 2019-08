UCLdraw, Lucy Bronze vince il premio Women's Player of the Year

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lucy Bronze vince il premio UEFA Women's Player of the Year. Queste le parole sul palco del Grimaldi Forum: "Ringrazio tutti, sono sorpresa di aver vinto questo premio viste le avversarie che comunque sono amiche. Per me è un orgoglio, ringrazio le compagne di squadra per l'aiuto in questo successo".