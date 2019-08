UEFA Player of the Year: dominio Lione al femminile. Henry favorita

Ieri la UEFA ha svelato i nomi delle tre calciatrici che si contenderanno il premio UEFA Player of the Year il 29 agosto a Montecarlo durante i sorteggi della fase a gironi della Champions League. Come prevedibile sarà una sfida tutta interna al Lione, il club che domina in Europa ormai da un quadriennio, con Lucy Bronze, Ada Hegerberg e Amandine Henry a contendersi il prestigioso riconoscimento.

La favorita sembrerebbe essere la francese Amandine Henry, colonna del Lione con cui ha vinto 11 titoli nazionali e 5 delle 6 Champions League del club francese, e seconda calciatrice più pagata al mondo (360mila euro l’anno), oltre che colonna della Francia. La centrocampista è per la quarta volta nella lista delle tre candidate al premio, un record. Alle sue spalle c’è Ada Hegerberg, attaccante norvegese che ha trascinato con una tripletta il Lione al successo contro il Barcellona e Pallone d’Oro in carica. Alle spalle delle due c’è poi il terzino Lucy Bronze, prima inglese a entrare nel terzetto del premio della UEFA.

Queste invece le calciatrici che si sono piazzate dal quarto al decimo posto: 4 Vivianne Miedema (Arsenal e Olanda) – 31 punti

5 Ellen White (Birmingham City, ora Manchester City e Inghilterra) – 22 punti

6 Pernille Harder (Wolfsburg e Danimarca) – 21 punti

7 Dzsenifer Marozsán (Lyon e Germania) – 12 punti

8 Caroline Graham Hansen (Wolfsburg, ora Barcellona e Norvegia) – 10 punti

9 Lieke Martens (Barcellona e Olanda) – 9 punti

9 Wendie Renard (Lyon e Francia) – 9 punti

Vincitrici precedenti: Nadine Angerer (2013), Nadine Kessler (2014), Célia Šašić (2015),Ada Hegerberg (2016), Lieke Martens (2017), Pernille Harder (2018).