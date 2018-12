© foto di Federico De Luca

L’Atalanta Mozzanica ha annunciato sui propri canali social l’arrivo dell’esperta attaccante Patrizia Caccamo che ieri aveva annunciato l’addio alla Fiorentina, con cui ha segnato 35 reti in 61 presenze vincendo uno Scudett, due Coppa Italia e una Supercoppa. “Sono contenta di giungere all'Atalanta Mozzanica, che reputo la società giusta con la quale togliermi ancora delle soddisfazioni personali. Conosco già alcune ragazze della rosa bergamasca e ho potuto parlare con il mister, del quale mi ha colpito l'entusiasmo e la carica che mi ha trasmesso subito. - ha spiegato Caccamo al sito della società nerazzurra - Lasciare la Fiorentina non è stata una decisione facile. Purtroppo in questa stagione le cose non sono andate come speravo e mi sono trovata costretta a fare una scelta per il mio immediato futuro. Credo di avere ancora tanto da dare e qui all'Atalanta spero di poterlo dimostrare.”