UFFICIALE: Atalanta Mozzanica, presa la canadese Kelly in attacco

MILAN, FRENATA PER IBRAHIMOVIC. SPUNTANO BASELLI E IMMOBILE. INTER, KEITA BALDE SPERA NEL RISCATTO. LA JUVE OSSERVA ISCO. ARIA TESA IN CASA LAZIO TRA LOTITO E INZAGHI. BIRAGHI RINNOVA CON LA FIORENTINA. Il Milan continua a spingere forte per Cesc Fabregas, centrocampista in uscita...