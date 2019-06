UFFICIALE: Atalanta Mozzanica, si separano le strade con mister Ardito

Fonte: www.asdmozzanica.eu

L'ASD Mozzanica comunica che mister Michele Ardito non sarà più l'allenatore del sodalizio bergamasco.

La società, con in testa la presidentessa Ilaria Sarsilli ci tiene a ringraziare mister Ardito per l'ottimo lavoro svolto alla guida delle nerazzurre, culminato nel quinto posto conquistato al termine dell'attuale campionato e gli augura di raccogliere ancora tante soddisfazioni in ogni progetto che in futuro intraprenderà.