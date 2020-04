ufficiale Betis Siviglia Feminas, Martina Piemonte dice addio per motivi personali

Le strade del Bestis Siviglia Feminas e dell'attaccante Martina Piemonte si separano dopo meno di un anno. La calciatrice ha infatti chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto per motivi personali e chiude così la sua avventura in biancoverde con 18 presenze e tre reti.

“Come annunciato da parte del Club abbiamo rescisso di comune accordo il contratto per problemi legati alla situazione drammatica che stiamo vivendo in tutto il mondo! È stata una decisione molto difficile e dura presa in pochissime ore! Mi ha fatto molto male dover andar via da una squadra dove stavo iniziando a trovare la mia dimensione sia dentro che fuori il campo! - scrive Piemonte su Instagram - Adesso però devo pensare alla mia salute e a quella della mia famiglia che è la cosa più importante che ho. Speriamo che tutto questo finisca presto. Il mio cuore resterà sempre verde e bianco!”.