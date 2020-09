ufficiale Brescia, accordo Cellino-Cesari: c'è l'affiliazione con il Brescia femminile

vedi letture

Sembrano lontani i tempi in cui Massimo Cellino, appena acquistato il Brescia, sfrattava la squadra femminile impedendole di scendere in campo contro il Montpellier in Champions League sul terreno del Rigamonti (dove aveva giocato nei quattro anni precedenti). A distanza di tre anni infatti Cellino e il presidente del Brescia femminile - nel frattempo ripartita dalle serie minori e ora in Serie B - Giuseppe Cesari hanno infatti trovato l'accordo per l'affiliazione. Lo comunica in una nota il Brescia calcio:

"Appartenenza, valori, ambizione e voglia di rendere orgogliosa la Città di Brescia.

Questi i principi che hanno portato al primo accordo storico tra Brescia Calcio BSFC e Brescia Calcio Femminile. Un sodalizio che è, di fatto, una novità assoluta nel panorama calcistico cittadino e ha l’obiettivo di portare i colori biancoazzurri sempre più in alto. Un segnale di Forza, Unione e soprattutto Ripartenza dopo un anno difficile per la nostra Città dovuto all’emergenza Covid-19, ma che ha dimostrato come INSIEME si possano superare anche i momenti più dolorosi.

Brescia Calcio Femminile e Brescia Calcio BSFC inizieranno una proficua collaborazione per lo sviluppo e la crescita del Settore Giovanile che porterà BCF a far parte delle "Società Affiliate". Una stretta di mano, quella tra il Presidente Massimo Cellino e Giuseppe Cesari, che entra di fatto nella storia cittadina, perché INSIEME siamo più forti".