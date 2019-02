© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Federcalcio camerunese ha annunciato di aver nominato Alain Djeumfa come nuovo ct della Nazionale femminile che giocherà la prossima Coppa del Mondo – Canada, Nuova Zelanda e Olanda le avversarie nel girone - in estate. Il 46enne allenatore prende il posto di Joseph Ndoko che aveva guidato la squadra durante le qualificazioni conquistando il terzo posto in Coppa d’Africa.

“Sono onorato di questa chiamata e sono consapevole che c’è un compito arduo che mi aspetta visto che l’appuntamento con Francia 2019 si avvicina rapidamente. - ha spiegato alla BBC – Djeumfa – Abbiamo bisogno di prepararci al meglio per la Coppa del Mondo perché vogliamo fare meglio che nel 2015 (quando il Camerun arrivò agli ottavi di finale NdR) e pensiamo di avere le carte in regola per farlo”.