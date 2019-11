© foto di Imago/Image Sport

Nuova avventura per Samantha Kerr, attaccante australiana che ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per un'esperienza nel Vecchio Continente. Una destinazione a sorpresa, perché l'ex dei Chicago Red Stars non ha scelto il Lione: giocherà con la maglia Chelsea Women. La 26enne era nel mirino anche della Juventus.