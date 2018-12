UFFICIALE: ChievoVerona Valpo, Bonazzoli è il nuovo allenatore

Fonte: Ufficio Stampa ChievoVerona Valpo

Il ChievoVerona Valpo comunica che in data odierna il Signor Diego Zuccher è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. A Diego vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, per l'impegno, la serietà, la correttezza professionale, il tutto impreziosito da una promozione in Serie A e da un sesto posto conquistato, sempre in Serie A, nel corso dello scorso campionato.

La conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Emiliano Bonazzoli (ex giocatore professionista che ha indossato, tra le altre, le maglie di Brescia, Verona, Parma, Reggina, Sampdoria e Fiorentina) che sarà coadiuvato dal vice Ivan Franzolin.

Il ChievoVerona Valpo dà il benvenuto ai mister Bonazzoli e Franzolin e rivolge loro i più calorosi auguri di buon lavoro.

La data della conferenza stampa di presentazione di mister Bonazzoli verrà comunicata nei prossimi giorni.