ufficiale ChievoVerona Women F.M, rinnovato il contratto della Boni

Attraverso una nota ufficiale, il ChievoVerona Women F.M. comunica il prolungamento di contratto con la centrocampista Valentina Boni, che ha firmato pochi giorni fa il rinnovo fino al giugno 2021.

37 anni, quattro scudetti, quattro Coppa Italia e quasi 400 gol, questo il suo cv. "Nessun segreto, semplicemente giocare a calcio è la cosa che mi piace di più in assoluto e mi fa divertire. Ovviamente tenersi in forma, allenarsi ogni giorno e fare una vita da atleta è molto importante. Il calcio mi è mancato tantissimo. Mi è mancato proprio il campo, il pallone, giocare. Ho tantissima voglia di ricominciare. Cosa mi ha spinta a rinnovare? La voglia di rimanere al Chievo e di far crescere il progetto - spiega Valentina Boni. Credo nella nostra squadra, l'obiettivo è quello di porre le basi per migliorare di stagione in stagione. Dal punto di vista personale voglio dare il massimo e contribuire a questo processo di crescita", le sue parole.