UFFICIALE: Fedele saluta la Fiorentina W: "Spero di incontrarvi ancora"

© foto di Federico De Luca

Il portiere Noemi Fedele ha deciso di lasciare la Fiorentina Women’s e tentare l’avventura all’estero con la maglia del Maiorca. Attraverso Tuttocalciofemminile la calciatrice ha voluto salutare le compagne di squadra e spiegare i motivi della sua scelta: “Se ho deciso di trasferirsi in Spagna non è stato perché avevo problemi con la società viola. Ho scelto di cogliere l’occasione per poter maturare una nuova esperienza di vita e per avere la possibilità di giocare con continuità. La Fiorentina è stata per anni e spero possa continuare a essere una seconda famiglia. Per cui ci tengo a ringraziare tutto lo staff tecnico e medico per il percorso condiviso. Un percorso lungo, non sempre facile, ma che alla fine è riuscito a portare risultati positivi. - continua Fedele nella sua lettera -La Fiorentina ha un fantastico gruppo, sono loro le prime che mi hanno allungato la mano nei miei momenti peggiori e che mi hanno saputo dare forza. Vorrei inoltre ringraziare la città di Firenze e i nostri tifosi che non hanno mai fatto mancare la loro passione. Sono felice e onorata di aver fatto parte di questa società e spero che in futuro le nostre strade possano incrociarsi di nuovo”.