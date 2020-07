ufficiale Fiorentina Femminile, arrivano i portieri Schroffenegger e Forcinella

ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere della Nazionale Italiana Katja Schroffenegger fino al 2022. Classe 1991, originaria di Bolzano, Katja arriva dal Florentia San Gimignano dove ha difeso i pali nella stagione appena conclusa. La sua carriera inizia nel Brixen, per poi proseguire con le maglie di Sudtirol, Jena, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Unterland e Inter. In Nazionale Italiana dal 2007, ha vinto un Oro Europeo U19 a Francia 2008.

ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere della Nazionale Italiana U19 Camilla Forcinella. Classe 2001, nata a Trento, Camilla in carriera ha vestito la maglia dell’Hellas Verona Women (già AGSM Verona) dal 2016 al 2020. È Azzurra dal 2016 quando ha giocato in Nazionale U17 e successivamente in U19. Per le prossime due stagioni Camilla indosserà i colori Viola di Firenze.