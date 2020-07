ufficiale Fiorentina Femminile, fatta per l'arrivo di Daniela Sabatino dal Sassuolo

ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante della Nazionale Italiana Daniela Sabatino per la stagione 2020/21. Nata ad Agnone (IS) il 26 Giugno 1985, Daniela è cresciuta nel Campobasso e nella sua lunga carriera ha vestito molte maglie tra cui quella del Brescia con cui ha realizzato - solo in Campionato - 162 reti in 198 presenze, giocando anche in UEFA Women’s Champions League. Nel 2018 ha giocato nel Milan dove ha realizzato 17 goal in 22 presenze e la scorsa stagione nel Sassuolo con 12 reti in 16 partite.

Nel suo palmares figurano 2 Campionati Italiani, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Campionato A2, 1 Campionato di Serie B e il titolo di Capocannoniere della Serie A 2020/11 e di Serie B 2003/4.

Daniela è un punto fisso della Nazionale Italiana dal 2005, andando a segno 29 volte in 64 match, e ha preso parte ai Mondiali in Francia 2019.