© foto di Federico De Luca

La Florentia e la Fiorentina Women’s si sono scambiate due giovani attaccanti: Danila Zazzera, classe ‘98, torna dopo sei mesi in forza alle viola, mentre Isotta Nocchi, classe ‘96, torna a vestire - in prestito fino a giugno - la maglia biancorossa con cui ha conquistato una storica promozione nella passata stagione. Per Zazzera l’avventura alla Florentia con un gol in dieci presenze, per Nocchi invece sono state sei le presenze in viola con una rete all’attivo.