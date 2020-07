Giornata di addii in casa Fiorentina Women's. Dopo Paloma Lazaro infatti anche Lisa De Vanna ha lasciato il club viola dopo appena una stagione. Questo il tweet del club che saluta le due calciatrici.

🇮🇹 Le nostre strade si separano: in bocca al lupo per le vostre prossime sfide @Paloma_Lazaro e @lisadevanna11 🙏

🇺🇸We're going our separate ways: good luck for the future! 🙏#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/M3t6gsXYe8

— Fiorentina Women's FC (@ACF_Womens) July 1, 2020