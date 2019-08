UFFICIALE: Fiorentina Women's, rinnovo fino al 2021 per Adami

Fonte: violachannel.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Greta Adami rinnova con la Fiorentina Women’s FC fino al 2021. La centrocampista viareggina, in viola fin dalla nascita della società, ha scelto di indossare nuovamente la maglia gigliata firmando il rinnovo del contratto fino al 30 Giugno 2021.

Protagonista nella scorsa stagione con 31 presenze ufficiali e 2 reti per un totale di oltre 1700 minuti giocati, Greta Adami continuerà a lottare per i nostri colori nelle prossime due stagioni.