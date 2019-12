UFFICIALE: Florentia San Gimignano, Ardito sollevato dall'incarico

Fonte: www.florentiasangimignano.it/

© foto di Sergio Piana

La Florentia San Gimignano comunica che Michele Ardito è stato sollevato dal suo incarico. La società ringrazia Mister Ardito per i risultati ottenuti alla guida della Florentia San Gimignano in questi mesi.

La guida della squadra è stata affidata al Direttore Tecnico, Stefano Carobbi, in collaborazione con Elisabetta Tona e Giulia Domenichetti.

Lo staff è già al lavoro in vista dell’ultima gara del girone di andata, in programma l’11 gennaio in trasferta contro l’Inter.