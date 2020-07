ufficiale Florentia San Gimignano, Lotti rinnova il contratto

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, la Florentia San Gimignano comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la centrocampista Irene Lotti, alla sua sesta stagione con il club.

“Per me la Florentia San Gimignano è una casa, è una famiglia, dopo 5 anni in questa squadra l’amore per questa maglia va oltre ogni cosa.

Non vedo l’ora di ricominciare, mi manca il tifo del Santa Lucia!”, queste le sue parole dopo la firma.