UFFICIALE: Florentia SG, arriva Nilsson. Sostituirà Kelly in attacco

Sara Nilsson, classe ‘95, è una centrocampista offensiva, può giocare in attacco sia come punta che come esterno, più precisamente dal Kungsbacka, squadra di Serie A, con cui “Snisse” - così la chiamavano tutti - ha disputato dal 2017 ad oggi 105 partite, mettendo a referto 19 reti con la maglia nero-arancio.

Tra i suoi idoli calcistici c’è Marta da Silva, per tutti “Marta”, la fantasista brasiliana tra le più forti giocatrici dell’ultimo decennio, a cui Nilsson si ispira e con cui condivide la posizione in campo. Un innesto che va a completare il reparto offensivo neroverde, orfano di Maegan Kelly, che potrà contare sulla tecnica e la velocità della svedese Sara Nilsson, la nuova n.17 della Florentia San Gimignano!

“Sono felice di entrare a far parte di un club così ambizioso” commenta il neo acquisto neroverde “Mi sono sentita da subito accolta nel gruppo e vedo una bella energia negli allenamenti; sono una lottatrice, non mollo mai e mi piace giocare sia come ala che come attaccante per sfruttare la mia velocità in campo. La Serie A è un campionato interessante, capace di attrarre sempre di più giocatrici importanti, non vedo l’ora di scendere in campo con questa bellissima maglia!”