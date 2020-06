ufficiale Florentia SG, rinnovo per Melania Martinovic: "Qui mi sento a casa"

La società comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto anche con Melania Martinovic.

Martinovic, romana, classe ’93, è stata la miglior marcatrice delle neroverdi in questa stagione con 10 reti all’attivo (9 in campionato e 1 in Coppa), 7 delle quali realizzate tra le mura di San Gimignano:“Quando entro al Santa Lucia mi sento a casa, una sensazione così forte forse non l’avevo mai provata. Quella gente lì dagli spalti ci ha sempre motivato, e quando la squadra ha fatto un po’ fatica non ci ha mai mollato.”

La rosa della prossima stagione inizia a delinearsi e quello di Martinovic è un altro rinnovo importante per il gruppo: “Le mie compagne sono eccezionali, non le cambierei mai. Siamo un grande gruppo e non vediamo l’ora di ricominciare! Il mio obiettivo per la prossima stagione? Voglio ripetere la stagione appena conclusa, anzi, migliorarla!”