L'Hellas Verona Women, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato il nuovo tecnico Emiliano Bonazzoli. Ecco il comunicato da parte della società gialloblù:

"L’Hellas Verona Women informa di aver affidato a Emiliano Bonazzoli la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/20. Per l’ex attaccante si tratta di un ritorno in gialloblù, dopo aver indossato la maglia dell’Hellas durante la stagione 2000/01.

Il Club desidera inoltre ringraziare Sara Di Filippo e il suo staff per il lavoro svolto con impegno e professionalità durante la passata stagione e per aver raggiunto, al primo anno dell’Hellas Verona Women, la salvezza in Serie A. La società augura loro le migliori fortune per i prosieguo della carriera professionale".