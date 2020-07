ufficiale Inter Women, arriva la danese Moller Hansen per l'attacco

vedi letture

Caroline Møller Hansen è ufficialmente una nuova giocatrice dell'Inter. L’attaccante della Nazionale danese arriva al club nerazzurro dal Fortuna Hjørring.

Dopo aver vestito la maglia del Hobro IK per tutte le categorie giovanili, nel 2013 passa al IK Skovbakken, con cui gioca per una stagione. L'anno successivo si trasferisce negli Stati Uniti, per completare il suo percorso accademico e sportivo all'IMG Academy. Nel 2015 torna in Danimarca, per vestire i colori del Fortuna Hjørring, con cui rimane per cinque stagioni.

In Nazionale danese dal 2013 nelle categorie giovanili, nel 2017 debutta con la Nazionale maggiore.

A Caroline va un grande in bocca al lupo da tutta la famiglia interista