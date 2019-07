© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Instagram, Roberta D’Adda ha comunicato di aver rinnovato per un’altra stagione con l’Inter Women. Ecco il post della difensora nerazzurra: “Martedì ho firmato con l’Inter per un nuovo anno. È un nuovo anno, si ritorna in Serie A. Grazie a tutte le persone che ho incontrato l'anno scorso e con le quali ho condiviso un anno splendido. Lunedì si riparte e son pronta a ripartire da zero, a rimettermi in gioco, a mettermi a disposizione, a far sacrifici, a lavorare. Non sarà facile, soprattutto perché saranno 38 gli anni che mi porterò sulle spalle, ma allo stesso tempo sembro una bimba che non vede l'ora di iniziare, con la stessa voglia, determinazione, emozione, umiltà di sempre! Grazie alla società Inter che ha creduto ancora in me e ripagherò la fiducia onorando la maglia allenamento dopo allenamento. Che dire, un grosso in bocca al lupo a me e a tutta la mia squadra! Si riparte!”.