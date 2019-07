© foto di Insidefoto/Image Sport

"La FIGC comunica che, in data odierna, è stato risolto consensualmente il rapporto tra la Federazione e il vice allenatore della Nazionale Femminile Attilio Sorbi. Il tecnico azzurro ha iniziato a collaborare al fianco della ct Milena Bertolini da settembre 2017, contribuendo alla qualificazione delle Azzurre al Campionato del Mondo di Francia 2019 e all’ottimo percorso che ha portato l’Italia fino ai quarti di finale. Dalla FIGC i ringraziamenti per il lavoro svolto e un in bocca al lupo per gli impegni futuri".

Con questo comunicato la Federcalcio ha annunciato il divorzio dopo due anni da Attilio Sorbi che ora è quindi libero di accasarsi all'Inter per guidare la squadra femminile nella sua avventura in Serie A.