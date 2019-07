UFFICIALE: Juventus Women, arriva il portiere Tasselli dal Sassuolo

Fonte: juventus.it

Cambio della guardia nella rosa dei portieri per la Prima Squadra femminile bianconera.

La Juventus ringrazia di cuore Federica Russo, a Torino fin dalla nascita delle Juventus Women, e dà il benvenuto in bianconero a Sabrina Tasselli, estremo difensore in arrivo dal Sassuolo.

Classe 1990, Tasselli ha alle spalle una carriera in molte squadre femminili italiane, come il Tavagnacco, appunto il Sassuolo, in cui ha giocato le ultime 2 stagioni, e la Reggiana, che la ha vista esordire, e con cui si è tolta le principali soddisfazioni a livello di palmarès.

Infatti, proprio a Reggio Emilia Sabrina ha conquistato la Coppa Italia 2009/2010, e poi, nella stagione del suo ritorno con la Reggiana, la 2016/17, ha vinto il Campionato di Serie B.

In bocca al lupo, quindi, per la nuova esperienza in bianconero, e benvenuta!