ufficiale Juventus Women, Lina Hurtig è una nuova calciatrice bianconera

Le Juventus Women accolgono un altro talento di livello internazionale: Lina Hurtig, attaccante classe 1995, vestirà la maglia bianconera la prossima stagione. Arriva dalla Svezia e indosserà la maglia numero 17.

Cresciuta nell'Avesta AIK, club dell'omonima città ha esordito tra le grandi a 15 anni, nel 2011, con il Gustafs GoIF, in terza serie svedese, segnando 14 reti in 20 gare. Score più che sufficiente per guadagnarsi la Damallsvenskan, il corrispettivo della nostra Serie A in Svezia, con la maglia dell'Umeå IK, club con sette campionati svedesi e due Champions League in bacheca. Indossa i colori gialloneri fino al 2016, giocando 88 gare e segnando 24 gol in campionato. Nel 2017 comincia l'avventura con il Linkopings, con cui vince, nello stesso anno, anche il campionato. Ora la Juventus, prima avventura all'estero, ma con già tanta esperienza internazionale alle spalle.

Anche in Nazionale, infatti, Lina ha saputo bruciare le tappe. Nel 2012, con l'Under 19 della Svezia, con cui ha collezionato 30 presenze, a soli 16 anni ha vinto l'Europeo in Turchia, esordendo con la Nazionale maggiore nel novembre 2014, nell'1-1 contro il Canada. Da allora, 31 presenze. Ha fatto parte, insieme a Linda Sembrant, che ritroverà in bianconero, anche della selezione classificatasi terza al Mondiale 2019 in Francia, segnando un gol contro la Thaliandia. Il suo quarto in Nazionale, con il quinto arrivato contro la Slovacchia lo scorso ottobre.