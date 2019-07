Hanno impresso un segno, con i loro gol, alla stagione delle Juventus Women, contribuendo in modo fondamentale alla conquista della doppietta Scudetto-Coppa Italia.

Hanno fatto innamorare, insieme alle altre Azzurre, gli italiani durante i Mondiali di Francia terminati poche settimane fa.

Parliamo di Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, che tornano al lavoro con la squadra bianconera, e ricominciano con una bella notizia: il loro rinnovo, fino al 30 giugno 2021.

Ancora con noi, sempre con noi!

🇬🇧 They're staying! @barbarabonansea and @cristianagire ink the dotted line until 2021 ⚪⚫https://t.co/kVmzD6HNwE

🇮🇹 Ancora con noi! @barbarabonansea e @cristianagire rinnovano fino al 2021 ⚪⚫ https://t.co/osNcLwSkfp pic.twitter.com/xnsAazJDPT

— Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) 27 luglio 2019