Tuija Hyyrynen rinnova fino al 2021

Tuija Hyyrynen e la Juventus Women avanti insieme per un altro anno. La laterale finlandese, che era in scadenza, ha rinnovato per un altro stagione. Una conferma che garantisce a coach Rita Guarino una delle giocatrici della prima ora, fondamentale in fase offensiva nei primi tre anni di progetto bianconero. Come Sembrant, anche il futuro di Hyyrynen sarà ancora alla Juventus: i primi "acquisti" del direttore Braghin per la prossima stagione arrivano dalle giocatrici da trattenere.