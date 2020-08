ufficiale La Florentia San Gimignano blinda definitivamente la porta con Friedli

La Florentia San Gimignano blinda definitivamente la porta con Seraina Friedli: attraverso una nota ufficiale, il club comunica l'approdo in neroverde della giocatrice classe '93 della nazionale svizzera, che arriva dallo Young Boys, squadra di Serie A elvetica.

“Avevo già avuto contatto con Florentia 2 anni fa. Poi ho seguito lo sviluppo della società e mi piaceva il modo di lavorare. Quando mi hanno contattato di nuovo ho davvero sentito un forte interesse e mi hanno fatto sentire subito la benvenuta. Prima di tutto voglio aiutare la squadra con la mia esperienza e dare tutto per raggiungere gli obiettivi del club: sono un portiere che vuole aiutare le compagne a organizzarsi in campo. Non essendo un portiere alto, sono piuttosto un portiere offensivo e coraggioso, mollare per me non è mai un’opzione. Penso che il campionato italiano si sia sviluppato tanto negli ultimi anni e io non vedo l‘ora di giocare con la mia squadra contro avversarie che non ho mai affrontato prima e di misurarmi in un nuovo ambiente", le sue parole al momento della firma.