Il Milan femminile dalla giornata di oggi ha un rinforzo in più per provare a conquistare un posto in Europa. Si tratta di Pamela Begic, centrocampista offensiva classe ‘94, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Apollon Limassol giocando anche la UEFA Women’s Champions League. Per la nazionale slovena si tratta di un ritorno in Italia avendo vestito la maglia dell’Empoli nella passata stagione contribuendo con sette reti in 13 presenze alla promozione in Serie A delle toscane.