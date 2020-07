ufficiale Milan femminile, Heroum saluta il club: "Sono stati due anni incredibili"

"La mia esperienza al Milan è giunta al termine. Prima di tutto voglio dirvi che sono grata e felice per tutti i momenti trascorsi insieme e per le splendide persone che ho incontrato nel corso di questa esperienza!". Esordisce così sui propri canali social il duttile esterno Nora Heroum nel salutare quel Milan in cui ha giocato nelle ultime due stagioni dopo l'esperienza al Brescia: "È stato per me un onore far parte del Milan, un grande club con una storia incredibile. Ho trascorso due anni emozionanti con questa squadra e indossando questi colori. Mi dispiace non poter proseguire questo cammino insieme... ma forse le nostre strade si incroceranno ancora! - continua ancora la finlandese - Al Milan e a Milano mi sono sentita a casa ed è per questo motivo che ringrazio il Club, i nostri fantastici tifosi e tutte le compagne di squadra che mi hanno accompagnato in questi due anni incredibili. Mi mancherete, tutti! E avrete sempre un posto speciale nel mio cuore".