È Mia Kalasic il primo rinforzo di dicembre per l’Orobica Calcio Bergamo. Potente centrocampista offensiva e classe ’93 andrà a prendere il posto della sfortunata Chiara Poeta alle prese con un grave infortunio ed alla quale auguriamo tutti una pronta guarigione. La giocatrice croata ha militato nelle varie nazionali under 17 e 19 nonché in quella maggiore e vanta esperienze calcistiche anche in Germania con presenze in Champions League con l’Olimpija Ljubljana.