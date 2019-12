Altro addio in casa Orobica. Questa volta a salutare è stata la centrocampista Chiara Barcella, oltre 100 presenze dal 2014 a oggi con la maglia delle bergamasche:

"La Società comunica che a far data odierna termina la grande avventura di Chiara Barcella all'Orobica! Oltre 100 presenze per KIKI, goal e assist importanti: 3 stagioni in Serie A e 3 in B ricche di gioie e soddisfazioni. Grazie Chiara Barcella per aver dato tutta te stessa in questi anni ai colori rossoblù.

L'Orobica ti augura in bocca al lupo per la tua nuova pagina di calcio, che sia piena di momenti felici come quelli vissuti con le Bergamo Sharks".