UFFICIALE: Real Madrid, dal 2020 ci sarà lo sbarco nel calcio femminile

Nel bel mezzo del Mondiale di Francia arriva uno degli annunci più attesi nel mondo del calcio femminile. Il Real Madrid, il club più famoso e vincente del globo, ha ufficializzato con una nota il suo ingresso nell’altra metà del pallone, quella colorata di rosa. Non subito, ma dal 2020. La giunta direttiva del club ha infatti dato il via libera alla fusione con il Deportivo Tacon, club che milita in massima divisione iberica, dalla stagione 2020/21 anche se il club già dalla prossima stagione si allenerà e giocherà alla Ciudad Real Madrid per prendere confidenza con quella che sarà la sua futura casa.

In questo modo il Real Madrid colmerà un vuoto con le altre big di Spagna, ovvero Barcellona e Atletico Madrid che nella stagione appena conclusa hanno dato vita a un grande spettacolo in patria e in Europa con le catalane che sono diventate la prima squadra spagnola a giocare una finale di Champions League femminile.